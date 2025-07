Alpinista bloccato dopo una caduta durante la salita alla Rocca Castello in Val Maira

CUNEO – Questa mattina, sulla Cresta Sigismondi, celebre via alpinistica che conduce alla vetta della Rocca Castello, nel cuore della Val Maira, un alpinista è rimasto bloccato a seguito di una caduta avvenuta durante la salita in cordata con un compagno, lungo una delle sezioni più impegnative della cresta, classificata con difficoltà 5a.

Secondo le prime informazioni, l’alpinista sarebbe scivolato e impossibilitato a proseguire in autonomia. Il compagno, illeso, ha dato subito l’allarme attivando la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, in supporto alla Guardia di Finanza e al personale medico del Servizio di Elisoccorso regionale, che ha raggiunto la zona con l’elicottero.

Le condizioni dell’alpinista non sono ancora note nel dettaglio, ma non sarebbe in pericolo di vita.

