La guardia di finanza sequestra 1,6 milioni di beni a dieci persone residenti nella provincia di Vercelli

Sono stati sequestrati beni mobili e immobili e quote societarie per 1,6 milioni di euro dalla guardi di finanza di Vercelli nei confronti di dieci soggetti originari della Calabria ma residenti nel vercellese. I proventi per una società che opera in lavori stradali e trasporti proverrebbero da attività illecita nello spaccio di droga, reati per cui alcuni dei soggetti erano già stati condannati. Il sequestro preventivo di 14 immobili, tra la provincia di Vercelli e di Catanzaro, e 44 autovetture, molte sono mezzi pesanti, è stato deciso da un provvedimento del tribunale di Torino, che ha nominato un amministratore giudiziario che curerà anche l’ordinaria prosecuzione dell’attività aziendale.