Una panchina rosso bordeaux contro i femminicidi a Grugliasco: a realizzarlo i giovani di Piazza Ragazzabile

GRUGLIASCO – Nell’ambito del primo turno del progetto “Piazza Ragazzabile”, che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze della borgata Paradiso, sono state realizzate alcune panchine tematiche, tra cui una dedicata alla sensibilizzazione contro i femminicidi.

La panchina è collocata in viale Radich, in prossimità dell’ingresso del cortile della scuola primaria Martin Luther King. Il gruppo di giovani partecipanti ha scelto di occuparsene con particolare attenzione, notando il colore bordeaux e associandolo subito al tema della lotta contro la violenza sulle donne.

Dopo essersi documentati, utilizzando in particolare i dati pubblicati sul sito dell’associazione “Non Una di Meno“, i ragazzi hanno elaborato un conteggio dei femminicidi avvenuti in Italia tra il 2020 e il 2025, rendendo il loro intervento non solo artistico, ma anche informativo e di forte impatto sociale.

Il Comune ringrazia i giovani partecipanti per l’impegno, la sensibilità e la consapevolezza dimostrati nel portare avanti un messaggio così importante attraverso un progetto di cittadinanza attiva.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese