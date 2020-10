Maltempo in Piemonte, 1 morto e 20 dispersi

E’ stato ritrovato a Borgosesia in frazione Bettole, sul greto del fiume Sesia, il corpo di Samuel Pregnolato, 36 anni, il giovane dato per disperso dopo il crollo della carrozzabile che collega Doccio, frazione di Quarona, con Crevola, Varallo Sesia. Era finito con la sua auto nel fiume.

Salvo il fratello di 21 anni, Nicolas, che viaggiava con lui, individuato inizialmente, a causa della concitazione degli eventi, come la vittima dell’incidente.

Il 36enne era alla guida dell’auto quando una parte della strada Doccio-Crevola, attorno alle 2,30, ha ceduto per la forza dell’acqua. La loro auto è stata inghiottita dal fiume, ma solo il fratello minore ha avuto la prontezza di slacciarsi le cinture e mettersi in salvo dalla corrente. Sotto choc, il giovane ha raccontato ai soccorritori l’accaduto.

Nel pomeriggio i vigili del fuoco hanno salvato otto dei dispersi: si tratta di 6 italiani, un polacco e un francese: da quanto si apprende tutti e 8 sarebbero in buone condizioni.

Grande preoccupazione per i 20 dispersi in Piemonte. In corso ricerche tra il versante italiano e quello francese. Preoccupazione per un gruppo di sei escursionisti tedeschi che non è rientrato da un trekking.