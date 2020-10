Sono 2.677 i nuovi contagi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 99.742 tamponi effettuati, Lunedì erano stati 2.257 con 60.241 tamponi. 330.263 il totale da inizio pandemia.

Lo comunica il ministero della Salute che registra anche 28 decessi (+12).. Salgono a 60.134 (+1.231) gli attualmente positivi. Aumentano i guariti, +1.418. Diminuiscono di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva, sono 319. Nessuna regione a zero contagi, 395nuovi casi in Campania.