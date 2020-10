Scioperano i lavoratori del servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione dell’Ospedale Molinette

La Fiom Cgil di Torino rende noto che domani 13 ottobre 2020 i lavoratori addetti al servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione dell’Ospedale Molinette scioperano per l’intero turno di lavoro.

Nerl corso dello sciopero è previsto un presidio in Piazza Castello dalle ore 10 alle ore 13 per sollecitare l’intervento della Regione Pimonte.

Il servizio in appalto è stato gestito fino al 30 settembre scorso da Gemis con 36 addetti mentre dal 1 ottobre il servizio è stato affidato a Edison Facility Solutions spa che ha confermato solo un terzo dei lavoratori così colpendo gravemente i 12 lavoratori non assorbiti e mettendo a rischio l’efficienza di un servizio delicato che riguarda direttamente il funzionamento dell’Ospedale.

Edi Lazzi segretario provinciale Fiom e Pippo de masi responsabile Gemis/Edison per la Fiom Cgil di Torino dichiarato: “i 12 lavoratori “licenziati” sono persone che lavorano alle Molinette da molti anni, che nei giorni più bui e difficili del COVID sono stati in prima linea per garantire il funzionamento del servizio sanitario e che ora, ad emergenza ancora in corso, vengono lasciati a casa senza un motivo plausibile. E’ una decisione dettata da pura logica di profitto e non da reali esigenze organizzative di un servizio indispensabile che deve garantire le necessarie condizioni operative a servizio della struttura ospedaliera. Chiediamo una assunzione di responsabilità da parte della Città della Salute e l’intervento della Regione Piemonte, cui silenzio è stato assordante in queste settimane.”