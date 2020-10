Da martedì 20 ottobre in Piemonte si faranno i tamponi rapidi con esito in 15 minuti

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ospite sera del Tg3 Piemonte ha assicurato che “Domani, tra le prime regioni d’Italia, il Piemonte avrà i tamponi rapidi, quelli in 15 minuti, che faremo fare ai laboratori

privati, ai medici di base, alle farmacie, per dare la possibilità di fare il massimo screening possibile. Se saremo capaci di fare questo nelle prossime settimane potremmo trascorrere davvero un buon Natale.

Se saremo capaci di fare questo nelle prossime settimane potremmo trascorrere davvero un buon Natale. Non ho commissariato nessuno, faccio il presidente della Regione e sono abituato a lavorare con tutti, perché di fronte a una emergenza non si fa il calcolo delle competenze, ci si mette tutti in pista, tutti in campo e si dà il massimo. La chiusura alle 22 di bar e ristoranti sarebbe stata un colpo troppo grande. Dobbiamo essere prudenti, ma dobbiamo anche capire che non possiamo uccidere l’economia.

Abbiamo difeso queste attività, come parrucchieri ed estetisti, perché hanno fatto grandi investimenti e dei grandi sacrifici per garantire la sicurezza. Ben vengano invece misure di contenimento degli assembramenti all’esterno, dove non c’è la sicurezza.