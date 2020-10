Coronavirus in Piemonte, Cirio e Icardi presentano l’uso dei tamponi rapidi – Video

Oggi, mercoledì 21 ottobre, in conferenza stampa, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, hanno spiegato l’uso l’uso dei tamponi rapidi in Piemonte.

“Il Piemonte sarà operativo da lunedì prossimo con i test antigenici rapidi. Ne abbiamo comprati un milione, e sono già in consegna: 600 mila sono stati acquistati dal Dirmei e 400 mila sono andati alle aziende sanitarie. Il completamento della gara ne prevede un ulteriore milione e 400 mila, che sono già stati ordinati”, annuncia il governatore Alberto Cirio. “Li usiamo – spiega – per testare tutte le Rsa del Piemonte ogni 15 giorni da qui alla fine di gennaio, nelle scuole, sul personale sanitario della regione, negli ospedali e nei pronto soccorso, negli uffici sensibili come quelli giudiziari”, e su 20 mila appartenenti alle forze dell’ordine.

“Nessuno ha sventolato bandiera bianca, anzi – insiste il governatore -. Abbiamo un sistema di tracciamento dei contatti operativo su tutta la nostra regione, pur con tutte le difficoltà di una crescita esponenziale dei contagi, e siamo oggi in grado di isolare i positivi con una media di tre/cinque giorni; a febbraio lo facevamo in 18 giorni”.

Ecco il video