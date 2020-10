Masters of Magic: parte la più grande maratona di magia al mondo

“#magicneverstops, realizzare l’impossibile è il primo superpotere degli illusionisti, ecco perché il più grande congresso di Magia del mondo non si ferma”. Parte giovedì 22 ottobre, da mezzanotte, la grande diretta streaming di Masters of Magic, condotta da Walter Rolfo. Più di 10.000 maghida tutto il mondo si ritroveranno online per 100 ore di scambi, spettacoli, workshop, conferenze e show interattivi durante i quali verranno creati, presentati e svelati i giochi di prestigio che affascineranno gli spettatori di tutto il mondo.

La diretta partirà stanotte dagli studi di Masters of Magic a Torino, dove si darà il via ufficiale alla maratona.

Gli interventi dei maghi si alterneranno ai collegamenti di Walter Rolfo, che seguirà l’intera diretta da diverse zone del Piemonte. 100 ore di conduzione ininterrotta senza dormire, per dimostrare che il segreto per uscire dalla crisi è non arrendersi mai. Una sfida come metafora di resilienza.

«Ho deciso di fare questa follia – spiega Walter Rolfo, presidente di Masters of Magic – perché quando la vita ti mette davanti un problema puoi arrenderti o rilanciare. Noi abbiamo rilanciato».