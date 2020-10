Il coordinatore del Regina Margherita sul Covid-19: abbiamo molti bambini con malattia conclamata, siamo in difficoltà

Il coordinatore del reparto di rianimazione dell’ospedale Regina Margherita di Torino Massimiliano Spiccia è intervenuto questa mattina su Radio Capital alla trasmissione “The Breakfast Club” per fare il punto sulla situazione Covid-19 all’interno del più grande ospedale pediatrico del Piemonte.

Spiccia ha chiaramente detto come la situazione sia molto più gave che a marzo. Sono molti i bambini ricoverati con malattia conclamata (mentre i primavera quasi non c’erano casi). Diversi casi sono gestiti con ventilazione assistita. Spiccia ha portato l’esempio di due bambini di meno di due anni che in questo momento sono ricoverati con ventilazione assistita e con depurazione del sangue (in pratica il sangue viene inserito in un circuito esterno al corpo, “pulito” e poi reimmesso in circolo”. Spiccia ha ammesso che la situazione è grave dicendo che l’ospedale è in difficoltà.