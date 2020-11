La storia delle ATP Finals a Torino: il percorso che ha portato il torneo da Londra al PalaAlpitour

Torino ospiterà dal 2021 le Atp Finals, il torneo che a chiusura della stagione riunisce gli 8 migliori tennisti del mondo.

Secondo Chiara Appendino: “Le Atp Finals sono un evento sportivo prestigioso, di grande richiamo e rappresentano una delle proposte tennistiche più attese a livello mondiale. La chiave del successo di Torino – sottolinea la sindaca Chiara Appendino – non risiede solo nella qualità di una proposta eccellente e innovativa, ma dobbiamo tenere conto che un ruolo fondamentale e un contribuito determinante al buon esito della candidatura italiana è stato assicurato dal sostegno, dall’impegno e dalla capacità di “fare squadra” da parte delle istituzioni locali (Città di Torino, Regione Piemonte e Camera Commercio di Torino), di quelle sportive (dalla Federazione Italiana Tennis in primo luogo al Coni e a Sport e Salute), del Governo e dell’Istituto per il Credito Sportivo e, non ultimo, dal coinvolgimento di associazioni, enti e imprese del nostro territorio”.

Soddisfatto Novak Djokovic, presidente Atp Player Council e vincitore del torneo a Londra lo scorso anno, “Le Finals sono l’evento più grande e prestigioso che abbiamo. È un torneo che storicamente si è spostato e quindi sono molto felice di vederlo trasferirsi a Torino dal 2021. Mancano ancora alcuni anni, ma so che i giocatori saranno molto contenti di gareggiare lì, e spero anche di essere parte di quello che sarà un evento molto speciale”.

I match si giocheranno al PalaAlpitour, un impianto polifunzionale coperto costruito in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del 2006, ma tutta l’area circostante sarà trasformata in una vera e propria “cittadella del tennis”, con altri campi al coperto per gli allenamenti e altre strutture di servizio.

Per le Atp Finals di Torino saranno proposti, grazie all’impiego di soluzioni tecnologiche all’avanguardia e innovative, servizi per spettatori e turisti, inoltre verranno realizzati progetti che consentiranno di seguire gli incontri e vivere ogni aspetto e momento dell’evento in tutta la città.

L’annuncio è stato preceduto da un lungo e suggestivo video sulla storia delle Finals, una sorta di assaggio di quello che potrà accadere a Torino tra il 2021 e il 2025, i cinque anni di edizioni assegnato alla città.

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, e il direttore marketing del Coni, Diego Nepi, avevano a lungo lavorato su un progetto che è stato sposato con convinzione dal presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. Binaghi è volato negli Stati Uniti, durante il torneo di Miami, per rassicurare i vertici del tennis mondiale sull’affidabilità della proposta italiana.