Torino, la polizia locale recupera 107 botti illegali in vendita a Porta Palazzo

Hanno tentato per ben tre volte di allestire un banco davanti alla “tettoia dell’orologio” a Porta Palazzo e per ben tre volte alla vista degli agenti sono fuggiti con la merce. La terza volta hanno gettato i botti illegali sotto un auto, poi recuperati dalla municipale. Si tratta di 107 petardi e fuochi pirotecnici di cui oltretutto è vietato l’uso in tutta Torino e in molte città del Piemonte. I due commercianti illegali sono stati fotografati dalla polizia locale che sta cercando di identificarli.