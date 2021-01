Coronavirus, il bollettino del 5 gennaio: salgono i positivi (15.378); 649 morti

Salgono i casi, 15.378, e i morti, 649 Sono 15.378 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in crescita rispettp ai 10.800 del giorno precedente. 135.106 i tamponi processasati, quasi il doppio di lunedì, 77.993 Il tasso di positività scende a 11,4%, -2,4%.

Troppe ancora le vittime, 649, lunedì 348, per un totale di 76.329 da inizio emergenza. 2.569 in terapia intensiva (-10), mentre aumentano i ricoveri (+78) In Veneto 3.151 nuovi casi, nel Lazio 1.719 e in Emilia Romagna 1.506