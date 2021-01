Dall’11 gennaio fino al 15 il Piemonte sarà zona gialla, il Ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza

Da Lunedì 11 gennaio fino a venerdì 15, ultimo giorno di validità del DPCM emanato il 3 dicembre scorso, tornerà la suddivisone in zone per l’Italia. La penisola tornerà a suddividersi per fasce colorate, gialla, arancione e rossa ed il Piemonte rientra in quella gialla.

Il Ministro della Salute ha firmato proprio in questi minuti l’ordinanza che entrerà in vigore da lunedì 11. In Piemonte si potrà circolare liberamente all’interno della regione; resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Bar e ristoranti possono restare aperti ai clienti fino alle 18, poi possono effettuare servizio d’asporto e consegne a domicilio. Riaprono i negozi non solo quelli che vendono beni essenziali. Restano chiusi invece teatri, musei, cinema, piscine e palestre.

Questo weekend del 9 e 10 gennaio il Piemonte resterà in zona arancione come disposto dal decreto legge.