In Italia superato il mezzo milione di vaccinati per il coronavirus

Secondo i dati aggiornati in tempo reale dal Governo sul programma vaccinale in Italia contro il covid 19, il numero di vaccinati in Italia ha superato le 500 mila unità e si tratta come previsto per lo più di personale sanitario.

I punti di somministrazione in Italia sono 293 di cui 28 in Piemonte. Sonjo state vaccinate 312 mila donne e 192 mila uomini.

La regione più virtuosa è la Campania che ha usato il 75% dei vaccini a disposizione; in Piemonte sono stati utilizzati il 44% delle dosi disponibili. La regione che ha vaccinato in totale più cittadini è il Lazio,