CronacaVercelli
E’ stato trovato senza vita il corpo del ragazzo di 12 anni scomparso venerdì nel Sesia a Vercelli
Le ricerche sono durate 48 ore senza sosta
VERCELLI – E’ stato purtroppo trovato senza vita il corpo di Fall Mass, il ragazzino dodicenne scomparso da venerdì scorso nelle acque del fiume Sesia a Vercelli.
Le ricerche erano cominciate subito dopo l’allarme per la scomparsa e sono proseguite senza sosta.
Oggi il ritrovamento nel tardo pomeriggio nella zona di Pizzarosito, al confine tra le provincie di Vercelli e Pavia, circa 10 chilometri a valle rispetto al luogo della scomparsa in acqua.
Si indaga ancora per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il ragazzo era al fiume con alcuni amici e sono stati loro a dare l’allarme. Da capire se si sia tuffato volontariamente pe run bagno o se sia scivolato nel fiume.
Intanto il sindaco e la dirigente scolastica della media Avogadro stanno decidendo se attivare un’assistenza psicologica per i compagni di scuola del ragazzino scomparso.
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