Scontro in corso Unione Sovietica a Torino, un’auto si ribalta. Impianto semaforico lampeggiante da giorni

TORINO – Un serio scontro tra i conducenti di due vetture è avvenuto intorno alle 20.00 all’incrocio tra corso Unione Sovietica e via Passo Buole a Torino. Una delle due auto coivolte si è ribaltata.

Quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate via in ambulanza. Il traffico in zona è ovviamente bloccato per la rimozione dell’auto ribaltata.

L’incrocio in cui si è verificato il sinistro ha il semaforo lampeggiante da venerdì. Il consigliere di circoscrizione Alessandro Nucera ricorda che si tratta di uno degli impianti per i quali la città di Torino ha approvato i lavori straordinari per il rifacimento totale. “Infatti è prevista – spiega Nucera – per il 29 giugno una Commisione congiunta con la Circoscrizione 2 e la Circoscrizione 8 per la presentazione del progetto di rifacimento completo dell’impianto semaforico”.

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