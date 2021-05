Mondo Nuovo: la piazza digitale del Primo Maggio a Torino

Torna “Mondo Nuovo”, la piazza digitale nata per celebrare il Primo Maggio a Torino. L’appuntamento anche per quest’anno, è online, sabato 1 maggio dalle 10 alle 12,30. Se la prima edizione, andata in scena nel 2020, ruotava attorno alla domanda “L’Italia riparte, ma per andare dove?”, quest’anno la manifestazione mette al centro la questione che ha contraddistinto i DPCM del governo nei periodi di massima emergenza da virus Sars-CoV-2: quale lavoro è essenziale?

Secondo Comunet – Officine Corsare Aps, LaComune, Cinema Maffei Aps, Dewrec Aps, organizzatori dell’iniziativa che nasce insieme al Comitato Arci Torino, la gestione politica ed economica di oltre un anno di pandemia ha scaricato gran parte della crisi sulle spalle di quelle categorie che, con il loro lavoro, si prendono cura della società: lavoratrici e lavoratori della sanità e dell’assistenza, della logistica, dell’agricoltura, della scuola, del terzo settore, ma anche della cultura, dell’arte, del cinema e dello spettacolo, della ricerca.

10 -12,30 Corteo digitale

“Radunare, criticare e celebrare”

ore 10,05

Introduzione

Anita Marafioti di Comunet-Officine Corsare

ore 10,10

Flash Mob nazionale

in diretta da Piazza Vittorio Veneto

Striscione “Essenziali sono i diritti”

Lancio della diretta dalla piazza

ore 10,25

Video introduttivo

ore 10,35

Ouverture

Prof.ssa Chiara Saraceno parla di

“Lavoro essenziale o non essenziale?”

ore 10,50

Comizi

“Rialziamo le teste”

in diretta dal Cinema Maffei

Tema: Lavoro essenziale

Intervengono, tra gli altri, Andrea Polacchi e Alice Eugenia Graziano per Fooding Alimenta la Solidarietà, lo Sportello Psicomunet di Comunet-Officine Corsare, Enrica Valfré, segretaria di Cgil Torino, il Coordinamento rider di Bologna con Riccardo Mancuso, l’insegnante e contributor per Il Manifesto Jacopo Rosatelli, Bebo de Lo Stato Sociale e Roy Paci per Bauli in Piazza, Gaia De Regibus per Il Coordinamento Chi si Cura di te?, Art workers Italia, FLAI CGIL Torino, i Fratelli De Serio, CGIL FILT Torino, Ascanio Celestini, Giusto mezzo con Anna Segre, Massimiliano Loizzi, Mediterranea con Leon Blanchaert, Flavio Utzei per Collettivo Mi riconosci?, Silvano Agosti per Cinema Azzurro e Adi Torino con Riccardo Treglia.

ore 12,20 Fine comizi