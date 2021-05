Via libera alla procedura di assegnazione di Villa Glicini, addio al Club della Scherma di Torino

Si è concluso l’iter per l’esternalizzazione dell’impianto sportivo comunale di viale Ceppi a Torino meglio conosciuto come “Villa Glicini”. Con l’approvazione in Consiglio comunale della deliberazione presentata dall’assessore allo sport Roberto Finardi, sarà ora possibile procedere all’indizione della procedura di gara per l’assegnazione della struttura situata all’interno del Parco del Valentino, ad un nuovo concessionario.

La durata della concessione avrà una durata minima di cinque anni ma potrà essere prolungata fino a venti nel caso l’affidatario esprimesse l’intenzione di realizzare interventi di ristrutturazione o miglioramento della struttura che dovrà comunque rimanere dedicata prioritariamente alla pratica della scherma, per garantire continuità con la tradizione e la storia dell’impianto.

Oltre allo storico edificio, il complesso (5.200 metri quadrati circa, 755 di manufatti) dispone di un’area esterna composta da due campi da tennis in terra rossa illuminati, un campo da calcetto con impianto di illuminazione e tribune e una piscina estiva che rivestono carattere di pubblico interesse e dovranno essere messi a disposizione per attività formative e promozionali di associazioni e scuole oltre ad avere costi vincolati alle tariffe previste dall’Amministrazione.

Il voto di oggi arriva dopo la revoca della concessione al Club Scherma Torino e il doppio pronunciamento di Tar Piemonte e Consiglio di Stato che hanno respinto il ricorso presentato dal vecchio gestore per chiedere l’annullamento del provvedimento.