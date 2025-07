Francesco Gabbani in concerto a Sampeyre per il festival Suoni delle Terre del Monviso

CUNEO – Nel vallone di Sant’Anna, a Sampeyre, Francesco Gabbani si esibirà con un concerto tra le montagne della Valle Varaita. Appuntamento domenica 20 luglio, alle 13, per la tappa piemontese del Summer tour 2025 “Dalla tua parte” – che si rifà al titolo del suo ultimo disco, uscito dopo la recente e fortunata partecipazione al Festival di Sanremo – , parte del cartellone di eventi di Suoni delle Terre del Monviso, il festival nato dalla collaborazione tra Suoni dal Monviso e Occit’amo Festival.

Per preservare l’unicità e la bellezza della location, fanno sapere gli organizzatori, l’area del concerto sarà raggiungibile esclusivamente a piedi, con un sentiero tra verdi radure e paesaggi boscosi, oltre a diverse alternative per chi non ha modo di affrontare la camminata, con un comodo parcheggio a Sampeyre.

Biglietti su ticketone.it o presso i rivenditori autorizzati, ridotto per under 10, omaggio con prenotazione obbligatoria per bambini fino ai 5 anni compiuti, scrivendo a info@suonidalmonviso.it entro e non oltre il 15 luglio e fino all’esaurimento della capienza dell’area riservata. Per maggiori informazioni visitare il sito www.occitamo.it e www.suonidalmonviso.it.

Ecco come raggiungere l’area del concerto

L’area del concerto sarà raggiungibile esclusivamente da Sampeyre, dopo aver lasciato il proprio mezzo in un ampo parcheggio gratuito poco dopo l’abitato del paese. L’area concerto potrà essere raggiunta a piedi, con un percorso accuratamente segnalato (+600 metri di dislivello) di 1h30’ – 1h40’, per cui si consiglia un abbigliamento e calzature idonee ad un sentiero; altra possibilità è quella di affittare un’e-bike contattando Valle Po Ebikes Rental Experience con prenotazione obbligatoria al numero 371/5398670 (Alberto) o il centro sportivo Il Poli con prenotazione obbligatoria al numero 347/4733816 (Simone).

Infine, Sampeyre365 propone il servizio di seggiovia di cui si può usufruire del primo troncone (tempo di risalita 20 minuti circa), scendere al Rifugio S. Anna e proseguire in salita a piedi per circa 15-20 minuti; è anche possibile compiere l’intera tratta (1° e 2° troncone) fino al Rifugio Meira Garneri e poi scendere a piedi per 25-30 minuti sino al luogo del concerto. La prevendita del biglietto per la seggiovia dà diritto a priorità di imbarco in salita; la seggiovia sarà aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30.

