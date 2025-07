Rapina in una banca di corso Belgio a Torino, arrestati due uomini

TORINO – Due uomini di 63 e 50 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato per una rapina a mano armata all’interno di una filiale bancaria di Corso Belgio.

I fatti

Nelle scorse ore i due, con il volto travisato per cercare di camuffarsi, sono entrati a poca distanza l’uno dall’altro all’interno della banca armati di pistola con cui poi hanno minacciato i dipendenti e costretto il direttore della filiale a aprire la cassaforte, dalla quale hanno rubato 33mila euro. Si sono quindi dati alla fuga.

Ma i due ladri erano monitorati dalla polizia ed erano stati visti in diverse circostanze aggirarsi nei pressi di istituti bancari e uffici postali. Per questi, gli agenti sono intervenuti immediatamente, nel momento in cui questi raggiungevano l’auto con cui si sarebbero dati alla fuga, parcheggiata su Lungo Dora Voghera.

La polizia ha quindi sequestrato mascherina chirurgica, scaldacollo, cappelli che i due usavano per camuffarsi, una riproduzione di una semiautomatica cal.8 mm, un coltello serramanico e il bottino, interamente recuperato.

