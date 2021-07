L’Italia è in finale: esplode la festa in Piazza Vittorio Veneto a Torino

È quasi mezzanotte e Jorginho trafigge Unai Simón regalando all’Italia la finale di Wembley di Euro2020 del prossimo 11 luglio, eliminando la Spagna ai calci di rigore. Immediatamente per le strade di Torino si riversano tantissime persone, chi a piedi chi in macchina per festeggiare la vittoria degli azzurri, con sciarpe, magliette della nazionale e tanti tricolori sventolanti.

La maggior parte delle persone, qualche migliaia, confluisce poi, in Piazza Vittorio Veneto, intonando cori, sventolando bandiere. C’è chi a piedi si aggira per la piazza, alcuni salgono sul tettuccio di un autobus, altri invece festeggiano in macchina con lunghissimi caroselli che a suon di clacson invadono le vie del centro, congestionando il traffico tra Corso Casale, la Gran Madre, Piazza Vittorio Veneto e via Po, fino a notte fonda. Il distanziamento fisico e sicuramente nullo, così come molto poche le mascherine indossate.

Torino-Piazza Vittorio – Vittoria in semifinale sulla Spagna. Estasi e delirio. – YouTube