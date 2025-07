Un ragazzo di 21 anni è scomparso da Cuneo il 29 giugno, la preoccupazione della famiglia

CUNEO – Non si hanno più notizie di Leonardo dal 29 giugno, quando si è allontanato dalla sua casa di Cuneo. L’allontanamento potrebbe essere stato volontario ma ora i familiari sono preoccupati per la sua sorte, temono sia in difficoltà e si sono rivolti anche alla trasmissione Chi l’ha visto?

Leonardo lavora come idraulico, ha occhi e capelli castani ed è alto 185 cm. L’ipotesi è che possa essersi diretto a Torino, ma il suo telefono cellulare risulta spento.

Chi avesse sue notizie è pregato di mettersi in contatto con le forze dell’ordine.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese