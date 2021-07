Gigafactory, assegnato a Termoli l’hub delle batterie per le auto elettriche

La Gigafactory per le batterie delle auto elettriche si farà a Termoli. Ad annunciarlo è l’ad del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, in occasione del’EV Day dedicato alle strategie per l’elettrificazione.

Inutili le richieste dei piemontesi di assegnare a Torino la sede dell’hub di Stellantis. Per la causa si erano mossi per proporre la candidatura e assicurare il proprio impegno sia il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sia la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che insieme alle sigle del mondo produttivo aveva scritto al presidente Draghi per spingere sulla scelta piemontese.