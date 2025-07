Scontro frontale a Venaus: muore motociclista 47enne di Caselle

VENAUS – È costato la vita a un 47enne di Caselle lo scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 25, in località Bar Cenisio di Venaus, a pochi chilometri dal confine francese.

La vittima era in sella a una Honda CBR600 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con una vettura condotta da un 60enne di Terni. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al motociclista. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’episodio. Il conducente dell’auto è rimasto illeso.

I carabinieri della compagnia di Susa stanno ora ricostruendo la dinamica dello scontro, per chiarire le responsabilità e capire se vi siano stati fattori esterni che possano aver contribuito al tragico epilogo.

Il tratto della statale 25 è rimasto chiuso per alcune ore per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

