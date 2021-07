Regione Piemonte approva il programma annuale di attuazione della montagna: oltre 3 milioni di euro i finanziamenti previsti

Nella giornata di oggi, venerdì 16 luglio, su proposta del vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso, la Giunta regionale ha approvato il “Programma annuale di attuazione per la montagna 2021”. Il documento individua le linee di azione a cui devono fare riferimento le Unioni montane per presentare i loro progetti, che verranno finanziati grazie a una quota del Fondo regionale della montagna, che per questa voce ha previsto uno stanziamento di circa 3 milioni e 379 mila euro. La legge 14/19 sulla montagna, dispone che il Programma abbia come obiettivi quelli di mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano; di promuovere, valorizzare e qualificare le risorse presenti; di sviluppare i prodotti tipici e la gamma di offerte; di garantire i livelli essenziali di servizi pubblici.

Il primo filone di interventi che verrà finanziato è quello relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, come i sentieri, le piste agrosilvopastorali, i fabbricati di alpeggio, le strade comunali. Potranno inoltre rientrare nella concessione dei fondi le azioni di sistemazione idrogeologica e quelle volte alla previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Il secondo, invece, riguarda il mantenimento dei servizi scolastici: saranno ammesse al finanziamento le iniziative programmate per l’anno scolastico 2021/2022 che riguardino i seguenti ambiti: il mantenimento e il miglioramento dell’offerta formativa, anche con modalità innovative; i progetti educativi volti alla valorizzazione delle attività dei singoli plessi scolastici in relazione al territorio (es. outdoor education); le proposte per il trasporto scolastico o per la residenzialità degli studenti.

Infine, il terzo è volto a “premiare” i progetti di turismo sostenibile in ambiente montano, quello sportivo, lo sviluppo di servizi digitali, la nascita di green communities, cooperative di comunità e comunità energetiche.

Alla delibera, seguirà un bando aperto alle 55 Unione montane del Piemonte, che avrà come scadenza il 30 settembre.