Monitoraggio settimanale Covid: indice Rt in Piemonte vola a 1.27, Italia 1.26

Come previsto i dati del monitoraggio settimanale sui contagi da Covid19 non sono per niente buoni. L’indice Rt nazionale è a 1.26, la scorsa settimana era 0.91. La soglia superata di 1 significa che ogni contagiato ne contagia ora più di uno. Il Piemonte è in linea con 1.27. Ci sono regioni in condizioni decisamente peggiori: la Sardegna è schizzata a 2,24.

Le altre oltre la soglia di 1 sono Abruzzo (1,27), Campania (1,26), Emilia Romagna (1,35), Friuli Venezia Giulia (1,24), Lazio (1,18), Liguria (1,45), Lombardia (1,34), Marche (1,46), Provincia di Bolzano (1,24), Provincia di Trento (1,04), Puglia (1,22), Sicilia (1,18), Toscana (1,43), Veneto (1,67).

Ricordiamo però che la situazione di ricoveri e decessi è ancora molto buona, grazie alla diffusione del vaccino e su questi dati si basano le nuove limitazioni per le regioni.