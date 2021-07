Coronavirus COVID-19 Italia, i dati del 24 luglio 2021: +5.140 nuovi casi, 5 decessi

Sono 5.140 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, con 258.929 tamponi, 21 mila in più di ieri secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il tasso di positività scende leggermente dal 2,2% al 2%.

I decessi sono 5 (ieri 17), per un totale di 127.942 vittime dall’inizio dell’epidemia.

In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in più (ieri -3), con 21 ingressi del giorno, il dato più alto da oltre un mese, e salgono a 172. In area medica i ricoveri sono 36 in più (ieri +70), 1.340 in tutto.

La regione con più casi odierni è ancora il Lazio con 845 contagi. Seguono Sicilia (+626), Veneto (+576), Lombardia (+574) ed Emilia Romagna (+468). I casi totali salgono a 4.312.673. I guariti sono 1.362 (ieri 1.239), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.122.208.

Gli attualmente positivi aumentano di 3.771 unità (ieri +3.886), e tornano sopra quota 60mila a 62.523 in tutto, di cui 61.011 in isolamento domiciliare.

Negli ultimi 30 giorni, il 33% delle diagnosi di Covid, il 46% delle ospedalizzazioni, il 71% dei ricoveri in terapia intensiva e il 69% dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Lo rende noto l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo report esteso settimanale.