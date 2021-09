Paolo Damilano si è vaccinato al Nuvola Lavazza: “mio padre mi racconta che in collegio morivano di tubercolosi”

“Nella vita ho una bellissima fortuna: avere un padre di 95 anni che mi racconta com’era il mondo ai suoi tempi. Ecco, quando lui andava in collegio morivano di tubercolosi i suoi compagni di scuola, stiamo parlando di ragazzini di 14 anni” – così racconta Paolo Damilano in un post su Facebook corredato di foto della sua vaccinazione contro il COVID-19 alla Nuvola Lavazza.

Il candidato sindaco di Torino per la lista Torino Bellissima e per il centrodestra aveva contratto la malattia a marzo e solo ora può vaccinarsi con una dose.

“Oggi mi sono vaccinato, perché credo nella scienza e nella ricerca, perché vaccinarsi è la strada per far ripartire la nostra economia, la nostra economia non si può più fermare. E l’ho fatto all’hub della Nuvola Lavazza un luogo che una grande famiglia di imprenditori ha messo a disposizione della città. Quando Torino unisce le forze e non si divide è una squadra straordinaria” – si legge nel post.