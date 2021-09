Appendino: “Torino prima nella top ten delle città più desiderabili di Airbnb, grazie al lavoro del M5S”

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un post su Facebook riporta la Top Ten delle città europee più desiderabili dai turisti quest’autunno stilata da Airbnb e Torino si prende il primo posto davanti a Bologna e Milano, ma anche Madrid, Valencia e Barcellona.

“Dopo un inevitabile stop a causa della pandemia, arriviamo da un’estate che ha fatto registrare un’occupazione delle camere addirittura superiore a quella del 2019, prosegue il trend positivo per il turismo nella nostra Città. Che gode peraltro di ulteriori ottime prospettive grazie all’imminente inizio delle Nitto ATP Finals”- scrive la sindaca.

Appendino si prende il merito di quanto ottenuto: “Tra il 2016 – anno del nostro insediamento – e il 2019 gli arrivi in città sono aumentati di oltre il 22%.Un ottimo risultato per uno dei settori strategici di Torino, quale è il turismo. Reso possibile anche grazie all’intenso lavoro di attrattiva che abbiamo portato avanti come amministrazione. Eventi, cultura, sport e tanto altro, continuando a rendere Torino una meta d’eccellenza a livello nazionale e internazionale”.

Infine passa il testimone a Valentina Sganga, candidata sindaco di Torino alle prossime amministrative: “Un lavoro che Valentina Sganga, candidata sindaca per il MoVimento 5 Stelle Torino e Europa Verde – Verdi Piemonte porterà avanti con ancora più impegno, passione e determinazione”.

“Un ringraziamento all’Assessore al turismo Alberto Sacco, a Turismo Torino e Provincia e a quanti ogni giorno lavorano per rendere viva e attrattiva la nostra città” – conclude Appendino.