Covid, in Piemonte un’unità mobile vaccinale per i grandi eventi, vaccino e tampone gratuito per il Green Pass

Si parte a Bra con Cheese, poi nei prossimi weekend tappa anche alla Douja d’Or di Asti, alla Fiera del Tartufo bianco d’Alba, al Salone del libro e alle Atp Finals di Torino, proseguendo con gli altri eventi principali del territorio piemontese.

La Regione Piemonte ha istituito un’unità mobile in cui le persone non vaccinate contro il Covid potranno fare la prima dose e un tampone gratuito per ottenere il Green Pass provvisorio. L’obiettivo è incentivare la vaccinazione in Piemonte.

A coloro che aderiranno alla vaccinazione, si legge in una nota, verrà effettuato contestualmente un tampone rapido gratuito che consentirà di ottenere il green pass provvisorio per accedere alla manifestazione.