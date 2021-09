Il colonnello Carubia è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Cuneo

Si è insediato il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cuneo. È il Colonnello Giuseppe Carubia, 45 enne agrigentino, che giunge nella provincia Granda da Catanzaro, dove per tre anni è stato il Comandante del Reparto Operativo Carabinieri.

Il Colonnello Carubia ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena ed è laureato in giurisprudenza. Il suo è un gradito ritorno in Piemonte dove, tra il 2008 e il 2011, ha comandato la Compagnia Carabinieri di Torino San Carlo, competente per l’area centrale del capoluogo piemontese. Prima di Catanzaro è stato impiegato presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito degli Uffici “Criminalità Organizzata” e “Cooperazione Internazionale”, e ha ricoperto gli ulteriori incarichi presso l’organizzazione territoriale di

Comandante del Nucleo Operativo di Aversa (CE) e delle Compagnie di Frosinone e Paternò (CT).

Nel corso della settimana il Colonnello Carubia ha preso i primi contatti con il territorio, i rappresentanti delle Istituzioni e ha visitato alcuni reparti dell’Arma tra le 75 Stazioni e le 8 Compagnie posti a presidio dei 247 comuni della provincia.