Venne tolto dalle liste per le amministrative di Moncalieri nel 2020: rinviati a giudizio Molinari e altri dirigenti della Lega in Piemonte

Stefano Zacà, ex esponente locale di Forza Italia, era stato escluso dalla lista per le elezioni amministrative di Moncalieri nello scorso 2020. Per questo motivo Riccardo Molinari, segretario regionale della Lega in Piemonte e capogruppo alla Camera, è stato rinviato a giudizio a Torino per il reato di falso. Con lui il segretario provinciale Alessandro Benvenuto e una terza figura legata al partito, Fabrizio Bruno.

Il processo comincerà il 24 novembre 2022 e Zacà si è costituito parte civile al processo.