Edoardo De Faveri è sindaco di Zumaglia a soli 21 anni: l’augurio di Cirio

Alle elementari Edoardo De Faveri era stato eletto sindaco dei bambini a Zumaglia e ora a 21 anni ha vinto alle elezioni amministrative con la lista Noi con Voi per Zumaglia battendo l’avversario più esperto Iuri Toniazzo per 348 a 188 voti (il 65% sul 35%). Hanno votato 571 elettori su 898 con un’affluenza del 63,59%. Faveri è uno dei più giovani sindaci d’Italia.

“Ringrazio in primis la mia famiglia, – dichiara il neo eletto – le persone che sono state con me nella lista, quelle che, da fuori, hanno dato un grande contributo, ed i cittadini che ci hanno dato fiducia. Faremo di tutto per rispettare quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e, per prima cosa, faremo incontri per parlare con i cittadini”.

Il sindaco, che è ancora studente, ha ricevuto gli auguri anche dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Stamattina ho voluto chiamare e augurare personalmente buon lavoro ad Edoardo De Faveri che con i suoi 21 anni è il neo sindaco di Zumaglia (Biella) ma anche uno dei sindaci più giovani d’Italia”.