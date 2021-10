Incendio a Torino in via Paolo Veronese: aggiornamento Arpa Piemonte del 9 ottobre 2021

“I campionamenti con strumentazione per la misura in campo dei gas effettuati da Arpa questa mattina, in attesa di avere le analisi complete dal laboratorio nei prossimi giorni, confermano, relativamente al campo di misura strumentalmente disponibile, l’assenza di sostanze pericolose nelle zone circostanti l’area interessata dall’incendio. I campioni per le analisi delle sostanze microinquinanti, tra le quali le diossine e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) campionate continuativamente per 24 ore dopo l’avvio dell’incendio, sono state inviate in laboratorio”. E’ quanto fa sapere l’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale in merito all’incendio di ieri in via Paolo Veronese a Torino.