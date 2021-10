Incendio alla Transistor S.r.l a Torino, la puzza di plastica bruciata invade la città

Un capannone della Transistor S.r.l, gestita dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno in via Paolo Veronese è andato a fuoco questa mattina a Torino. Un forte odore di plastica bruciata ha invaso tutta la città, ed è molto forte anche a Mirafiori. La Coperativa Arcobaleno si occupa di servizi ambientali e per la digitalizzazione, il che vuol dire che c’è una grossa quantità di materiale elettronico e di rifiuti RAEE accatastati.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e i tecnici di Arpa Piemonte per i rilevamenti ambientali. L’incendio è scoppiato alle 5.30, quando la linea era ferma.

Incendio a Torino zona via Paolo Veronese. Arpa, allertata dal 112, sul posto per i monitoraggi ambientali #incendio — Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) October 8, 2021

AGGIORNAMENTO: il Comune di Torino invita a tenere le finestre chiuse e a usare la mascherina anche all’aperto.