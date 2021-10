SaluTO Torino confuterà le fake news legate al Covid19

La terza edizione di SaluTO Torino. Medicina e Benessere, 22 e 23 ottobre 2021, che si svolgerà nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale, si propone di confutare e spiegare alcune delle fake news legate al Virus Sars-Cov2 per promuovere una corretta informazione sui temi della salute, partendo dal Covid e dai danni provocati dall’infodemia, il proliferare di informazioni, non sempre attendibili, sul virus.

Come la pandemia ha cambiato il nostro rapporto con l’informazione sui temi della salute? Siamo più informati o più confusi? E soprattutto come fare a distinguere tra informazione corretta e falsità pericolose per la nostra sicurezza e il nostro benessere?

SaluTO nasce nel 2019 da un’idea della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino con lo scopo di divulgare il più diffusamente possibile informazioni corrette ed efficaci su tutti i temi più importanti per il benessere della popolazione: prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari e oncologiche, strategie e corrette abitudini per mantenere un buono stato di salute e prevenire le patologie; l’importanza della donazione e del trapianto organi; attenzione all’equilibrio psicologico e psico-fisico. E poi l’intreccio fra il Covid e alcune patologie specifiche come l’osteoporosi, la psoriasi, la compromissione degli organi di senso. Il tutto sullo sfondo delle ultime novità in ambito di innovazione tecnologica e telemedicina.

Il Format 2021 e la webtv di SaluTO

Nel pomeriggio delle due giornate di venerdì 22 e sabato 23 ottobre si terranno 9 talk monotematici di 30 minuti. in cui medici specialisti e docenti della Scuola di Medicina e del Politecnico discuteranno delle ultime novità della ricerca, in chiave divulgativa e accessibile, grazie alla moderazione del giornalista scientifico Federico Mereta.

Il pubblico sarà presente in sala, compatibilmente con le norme per il contenimento del contagio, oppure collegato da casa in streaming, e sarà parte attiva negli incontri anche attraverso brevi interviste video registrate fra la gente per le strade di Torino per raccogliere uno spaccato delle fake news o delle informazioni sulla salute più diffuse fra la cittadinanza.

Il sito ufficiale www.saluto.net diventa una webtv per consentire al pubblico di accedere ai contenuti in diretta, ma anche in futuro, come archivio cittadino della divulgazione sulla salute e il benessere.

Il coinvolgimento della popolazione è progressivamente aumentato dalla prima edizione e quest’anno SaluTO vanta fra i suoi protagonisti alcuni testimonial eccezionali, che diventano “ambasciatori” del messaggio dell’evento: SaluTO contro le fake news, per una comunità più informata e più sana.

Si tratta di personaggi noti dello spettacolo, del mondo della cultura, dell’imprenditoria e dello sport che hanno accettato di raccontare la propria esperienza personale di successo ma anche di lotta quotidiana contro il Covid e in generale per la tutela della salute.

Fra i testimonial ci saranno Davide di Leo “Boosta” co-fondatore e tastierista dei Subsonica; Oscar Farinetti, imprenditore ideatore di Eataly; Gian Piero Gasperini, ex calciatore e allenatore dell’Atalanta; Piero Gros, protagonista della Valanga Azzurra dello sci italiano degli Anni 70; Guido Gobino, imprenditore fra i protagonisti del successo del cioccolato artigianale torinese; Fernanda Lessa, presentatrice e dj; Ugo Nespolo, artista eclettico della scena torinese; Riccardo Ruggeri, giornalista.

Per partecipare in presenza occorre iscriversi sul sito www.saluto.net, dove sarà anche possibile seguire gli eventi in diretta streaming.

SaluTO – Torino. Medicina e Benessere, nato su iniziativa della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, è realizzato in collaborazione con la Città di Torino e YEG! Your Event Group, con la partnership scientifica del Politecnico di Torino.

Comitato Scientifico – Ad aprire le porte della scienza medica al grande pubblico un Comitato Scientifico formato da esperti torinesi della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino: Antonio Amoroso, professore ordinario di Genetica medica; Paolo Fonio, professore ordinario di Radiologia; Ezio Ghigo, professore ordinario di Endocrinologia e malattie del metabolismo e coordinatore scientifico di SaluTO; Giuseppe Massazza, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa; Umberto Ricardi, professore ordinario di Radioterapia e direttore della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino.

Chi organizza – YEG! Your Event Group

YEG! Your Event Group è una società di live communication, partner di eventi innovativi nel mondo istituzionale e corporate che si occupa di progettare e pianificare soluzioni logistiche e creative nel mondo della comunicazione, utilizzando tools moderni ed efficaci uniti a un forte pensiero strategico. Ha sedi a Torino, Milano e Roma e vanta una grande esperienza nell’organizzazione e produzione di eventi a carattere scientifico.