Boom di certificati per malattia per evitare il Green Pass

In tutta Italia c’è stata, nell’ultima settimana, una decisa crescita dei certificati di malattia e la colpa non è solo dell’arrivo dell’influenza stagionale. L’Inps segnala infatti che il primo giorno dell’entrata in vigore del green pass, venerdì 15 ottobre, i certificati per malattia presentati dai lavoratori sono stati in tutto 93.322. Il venerdì della settimana precedente erano 76.836.

Lunedì 18 ottobre i certificati ricevuti dall’Istituto sono arrivati a 152.780, con un incremento del 14,6% rispetto al lunedì precedente, quando i certificati ricevuti erano stati 133.270.

Gli aumenti maggiori sono stati in Lombardia, passata in una settimana dai 32.965 certificati a 38.061. Numeri in crescita anche per il Piemonte, passato dai 13.805 certificati dell’11 ottobre ai 16.678 di due giorni fa.