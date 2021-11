Trasporti, la Cavourese cambia proprietario

Cambio di proprietà: il 100 per cento della proprietà di Cavourese, società che dal 1945 opera nel settore del trasporto pubblico locale torinese, noleggio autobus con conducente, scuolabus e servizi turistici, sarà acquistata da Autoguidovie, società fondata nel 1908 a Piacenza e che opera oggi numerosi servizi di trasporto pubblico urbano e suburbano in Lombardia ed Emilia-Romagna.

“Sono molto soddisfatto di questo accordo con Autoguidovie – spiega Antonio Fenoglio, socio di maggioranza di Cavourese che garantirà la continuità aziendale e la sicurezza per i dipendenti e per i clienti di Cavourese in un periodo molto difficile per il trasporto pubblico locale piemontese e nazionale”.