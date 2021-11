Gran numero di prenotazioni per la terza dose di vaccino in Piemonte tra i 40-59 anni: 5.000 in un giorno

A partire dal ieri, domenica 21 novembre, è possibile prenotare per coloro che rientrano nella fascia di età tra i 40 ed i 59 anni la terza dose di vaccino contro il coronavirus covid19.

In un solo giorno, ieri, sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, c’è stato il boom di prenotazioni ben 5.000.

Per prenotarsi, basta accedere al portale e, a partire da 15 giorni prima dello scadere del sesto mese dal completamento del ciclo vaccinale, si potrà richiedere un appuntamento per ricevere la terza dose.