In Piemonte 27 musei finanziati per riqualificare spazi espositivi e abbattere barriere architettoniche

Sono 27 i musei piemontesi che riceveranno per la prima volta dopo 7 anni un contributo dalla Regione per la riqualificazione degli spazi espositivi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I progetti servono a mettere in sicurezza i locali e a migliorare l’accessibilità per le persone diversamente abili, ma sono previsti anche adeguamenti alla rete digitale e la creazione di nuovi percorsi con guide specializzate.

Il museo civico di Casale Monferrato, ad esempio, ha presentato un progetto per rendere accessibili i beni archeologici attraverso un armadio interattivo con riproduzione di reperti egizi in stile «WunderKammer» (una camera delle meraviglie) in modo da ricreare l’atmosfera del collezionismo di fine Ottocento in un’ottica divulgativa e didattica.

«Il segmento di investimenti economici per rendere più fruibili i luoghi della cultura, in particolare quelli espostivi, era stato abbandonato da 7 anni. Dopo il bando aperto nel luglio scorso oggi abbiamo assegnato i contributi con un investimento di 404.907 euro – hanno sottolineato il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – Con il contributo pubblico abbiamo sostenuto diversi progetti, tra i quali la creazione di nuove visite guidate, percorsi per disabili, l’impiego di tecnologie digitali con l’obiettivo di aiutare i nostri musei ad essere competitivi in un momento di rilancio delle attività dopo il periodo di chiusura».

In provincia di Alessandria riceveranno finanziamenti:

il museo civico archeologico di Acqui Terme dove saranno esposti di artefatti esposti in 3D, sarà resto accessibile lo spazio museale con visite in autonomia audioguidate per un’esperienza immersiva, inclusiva e soprattutto in fasce orarie ampie (16.400 euro);

il museo teatro della scienza di Alessandria dove è previsto un intervento per rendere accessibile lo spazio museale con visite in autonomia audioguidate per un’esperienza immersiva, inclusiva e soprattutto in fasce orarie ampie (26.539 euro);

il museo dei Campionissimi di Novi Ligure dove è previsto di trasformare una sala del museo (250mq) come spazio educativo permanente per i giovani dai 6 ai 24 anni: servizi educativi per i più piccoli, area per studenti anche in DAD, universitari che vogliano seguire lezioni a distanza, sostenere esami e gruppi di studio. Previsto allestimento di postazioni unitarie fonoassorbenti, aree ludico ricreative, zona video conferenze (38.000 euro);

il museo degli antichi mestieri e del gioco palla tamburello di Basaluzzo dove è previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche e la digitalizzazione a favore di persone diversamente abili e virtual tour. (40.000).

In provincia di Asti sono stati finanziati:

il museo civico Francesco Cirio di Castelnuovo Belbo che renderà accessibile lo spazio museale con visite in autonomia audioguidate per un’esperienza immersiva, inclusiva e soprattutto in fasce orarie ampie (26.539 euro);

sono previsti interventi all’interno della Cripta di Sant’Anastasio dove è in programma l’adeguamento dell’ascensore per disabili, didascalie in braille e riproduzioni in 3D per non vedenti, nuova piattaforma per prenotazione e attività didattiche (40.000 euro).

In provincia di Cuneo riceveranno i fondi

il museo civico di Cuneo dove è previsto l’allestimento di un nuovo sistema espositivo e di comunicazione per la sezione etnografica (40.000 euro);

la Gipsoteca Gioacchino Chiesa di Santa Vittoria d’Alba che ha presentato un piano per connettere l’esperienza fisica con quella digitale immersiva attraverso virtual tour fruibili anche da remoto (25.000 euro);

il filatoio Rosso di Caraglio che ha in programma il miglioramento accessibilità attraverso audioguide in lingue straniere, per bambini, predisposizione percorso per persone con disabilità cognitive (10.460 euro);

il museo Diocesano di Cuneo che ha in programma la dotazione di nuovi strumenti di visita (sintesi vocale, sottotitoli e guida in LIS applicate alle audio e video guide) e di miglioramento degli strumenti esistenti (illuminazioni, sedute, carrozzine) secondo un percorso individuato con gli utenti (27.500).

In provincia di Torino riceveranno i fondi:

il museo civico Pier Alessandro Garda di Ivrea che prevede di migliorare la struttura, la sicurezza delle collezioni e la fruibilità attraverso migliorie impiantistiche soprattutto legate alla centrale antincendio (10.850 euro);

il museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri dove sono previsti interventi per migliorare la fruizione e l’accessibilità per pubblici diversi (32.000 euro);

il museo Crumière di Villar Pellice che ha in programma la risistemazione dei percorsi museali esterni ed interni e la creazione di un punto ristoro (20.000 euro);

il museo del tessile di Chieri che migliorerà l’accesso fisico e virtuale (28.500 euro);

la Pinacoteca Augusto Levis di Chiomonte che ha programmato interventi per migliorare la fruizione e l’accessibilità delle opere di Levis e del suo milieu ottocentesco: è previsto anche un progetto per il superamento delle barriere e di valorizzazione dei depositi mediante un sito accessibile e audio video (40.000 euro);

il Castello di Miradolo di Pinerolo che ha presentato un progetto per migliorare l’accessibilità al percorso espositivo e alle proposte culturali per tipologia di pubblico facendo fronte alle attuali restrizioni per COVID (29.685 euro);

il museo Pietro Micca di Torino che aggiornerà e completerà il percorso di visita dei due siti del museo con il Pastiss (infrastruttura militare sotterranea con le gallerie e camere di combattimento) scoperti nel 1958 che necessitano di restauro strutturale e implementazione tecnologica con riorganizzazione e potenziamento dell’offerta culturali per tutti i tipi di pubblico (40.000 euro);

la Fondazione Camera Centro Italiano per la Fotografia di Torino, che assumendo l’impostazione del «design for all» secondo cui l’inclusività si genera attraverso azioni adatte a tutti e non per rispondere a bisogni specifici, si propone di introdurre nelle sedi fisiche ma anche nello spazio virtuale, dispositivi e innovazioni per favorire la narrazione e la comprensione dei percorsi di mostra e dei contenuti didattici (25.000 euro);

museo A come Ambiente di Torino che ha presentato un progetto per la realizzazione di nuovi percorsi multisensoriali, tablet e QR per una visione in autonomia e plurilingue. Nuova didattica museale progettata per essere fruita a distanza, totale sicurezza per fruizione in presenza (14.232 euro),

il museo civico Giacomo Rodolfo di Carignano che ha presentato un piano di riorganizzazione anche in chiave multimediale del percorso espositivo in ottica di razionalizzazione degli accessi in periodo COVID, postazioni multimediali per ipovedenti (20.000 euro),

il museo navale di Carmagnola che eseguirà interventi per la messa a norma e l’adeguamento interno con l’eliminazione di barriere architettoniche e l’implementazione dei servizi digitali e Web (30.870 euro);

l’Abbazia di Santa Maria e museo archeologico di Caburrum di Cavour dove saranno migliorate la fruizione e l’accessibilità per pubblici diversi nei limiti dei vincoli architettonici dell’edificio storico, integrato con contenuti espositivi per le visite virtuali (23.000);

In provincia di Verbania saranno finanziati:

la scuola di Belle Arti di Santa Maria Maggiore dove sarà realizzato l’ascensore e una rampa di collegamento (40.000 euro);

il museo del Paesaggio di Verbania che ha presentato un progetto di miglioramento della sicurezza della fruizione dei depositi delle opere d’arte, archivi e fondo fotografico per operatori e pubblico; nuove attrezzature, video sorveglianza e segnaletica (40.000 euro).

In provincia di Vercelli saranno finanziati:

il museo civico G.A. Irico di Trino che ha presentato un progetto di revisione dei contenuti ed impostazione grafica, revisione del sito web; costruzione di QR code per attivare audioguide (37.000 euro),

il museo del Tesoro del Duomo di Vercelli che partendo dalle barriere architettoniche non superabili in un monumento storico, si propone un percorso attraverso strumenti alternativi digitali, realizzazione di una web application fruibile in presenza e in modo indipendente (29.530 euro)