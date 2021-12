Apre a Grugliasco il più grande centro padel indoor del Piemonte

A Grugliasco, aprirà nei prossimi giorni il più grande centro padel indoor del Piemonte, decisamente all’avanguardia in Italia per sicurezza e tecnologia con l’obiettivo è quello di portare a Torino e in Piemonte le migliori eccellenze internazionali, anche attraverso la partnership con FIT e M3 PADEL ACADEMY, l’accademia madrilena che collaborerà con il Palavillage.

La struttura, il Palavillage, sarà composta di 9 campi panoramici indoor di ultima generazione con telecamera integrata e vetri stratificati per garantire i più alti standard di sicurezza in Italia.

Due campi Padel Events, dotati di spalti per accogliere tornei e guest star. Il primo campo Eyes On a Torino, dotato di sofisticati sistemi di video analisi già adottati dal circuito professionistico che realizzano immagini ad alta definizione elaborate in tempo reale per l’analisi del gioco.

Manto in erba sintetica Mondo, lo stesso utilizzato nei campi del World Padel Tour Accademy Sport: l’iniziativa speciale dedicata ai ragazzi dai 6-18 anni.

Corsi di tutti i livelli per adulti tenuti da maestri professionisti italiani e internazionali per imparare e perfezionare il gioco del padel

Cinque coach internazionali: il direttore sportivo Simone Licciardi, lo spagnolo Nicolas Barroso Peña che ha allenato numerosi giocatori del World Padel Tour, Mauricio Lopez Algarra, dal Perù, già coach del numero uno Daniele Cattaneo e della numero uno Giulia Sussarello, nonché di Roberta Vinci, Riccardo Vaj, classe 2000 tra i più forti under 35 italiani e Luca Tonetti, istruttore FIT

La struttura nel complesso avrà 9 campi da padel, 3 da beach volley e una palestra fitness, uno studio di osteopatia e massofisioterapia, un centro benessere ed estetico e uno store per fare shopping, un’area meeting e una dedicata al coworking. E poi ancora spazi per attività ludiche e didattiche per bambini e ragazzi e area ristorazione per tutta la famiglia gestita da Gerla 1927.