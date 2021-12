Disperso a Bagnolo Piemonte: ritrovato e soccorso nella notte

È arrivata a conclusione la disavventura di un uomo di cui non si avevano più notizie. L’allarme era scattato intorno alle 23.30 in località Pra ‘d Mill. Qui l’uomo era in compagnia di una comitiva di amici quando si è allontanato dal gruppo perdendosi. Sono stati proprio i suoi compagni, non vedendolo più, ad allertare i soccorsi.

Sul posto, sono giunti i vigili del fuoco, con le squadre di Barge e Saluzzo, in nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) di Cuneo, insieme al Soccorso alpino e ai Carabinieri di Bagnolo Piemonte.

Per garantire il massimo supporto alle operazioni di ricerca, il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo ha chiesto l’intervento dell’UCL di Alessandria e dei nucleo droni di Milano. La vicenda si è risolta nel giro di quattro ore circa quando l’uomo, in stato confusionale, è stato ritrovato dai soccorritori.

Ancora in corso invece le ricerche da parte dei vigili del fuoco del disperso a Bernezzo. Sul posto anche il nucleo Tas (Topografia applicata al soccorso) di Cuneo, la squadra Saf (speleo-alpino-fluviale) di Cuneo, le squadre di Dronero e Cuneo, il nucleo droni di Milano, le unità cinofile e i Carabinieri.

Dopo la notte, le squadre di soccorso stanno predisponendo l’attività di ricerca concentrandosi sulla zona compresa tra Cervasca e Bernezzo.