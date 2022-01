L’asl To4, su proposta del Collegio arbitrale convocato dalla Regione Piemonte, ha revocato la convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale a Giuseppe Delicati, il medico noto per le sue posizioni No Vax indagato per aver rilasciato certificati di esenzione dal vaccino Covid.

La decisione è stata notificata il 31 dicembre del 2021.

Gli assistiti del dottor Delicati riceveranno nei prossimi giorni la lettera dell’Asl che li invia a scegliere un nuovo medico.