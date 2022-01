Numero verde Covid Piemonte: linee intasate e anche dopo ore di attesa nessuna risposta

A partire dal 1 febbraio del 2921 in relazione all’emergenza Coronavirus la Regione Piemonte ha attivato il numero verde Covid 800 95 77 95 che fa capo al Dirmei (Dipartimento interaziendale Malattie ed Emergenze infettive della Regione Piemonte) e fornisce informazioni 7 giorni su 7 – dalle ore 8 alle ore 20.

Il numero verde è stato preposto per fornire informazioni relative all’emergenza pandemica locale e per fornire informazioni agli utenti sulla campagna vaccinale, gli hub vaccinali e la prenotazione dei vaccini o dei tamponi.

L’enorme mole di telefonate ai centralini stanno intasando le linee, tanto che molti utenti stanno lamentando l’impossibilità di riuscire a prendere la linea, con una voce registrata che si attiva, dicendo che le linee sono tutte occupate invitando a richiamare, ma non solo. Anche quando si riesce, fortunatamente, a prendere la linea con i centralini, dopo svariati minuti di attesa, delle volte anche due ore, al momento del proprio turno cade la linea, non riuscendo a mettersi in contatto con un operatore.