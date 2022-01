Ministro dell’istruzione Bianchi: “possibile istituire hub vaccinali nelle scuole”

Secondo il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, intervistato da La Stampa, a breve sarà possibile allestire hub vaccinali nelle scuole in tutta Italia, seguendo l’esempio della Puglia. Così il Ministro: “Non è una soluzione impensabile. La Puglia lo sta già facendo. Vogliamo portare il vaccino il più vicino possibile agli alunni, abbiamo avviato un ragionamento con la struttura commissariale, che ci sta lavorando. La scuola “in presenza è una scelta portante di questo governo”. E poi conclude su un possibile ritorno alla Dad per l’aumento dei contagi:” Il ricorso alla Dad non può essere indiscriminato, ci sono regole precise”.