Disabato (M5S): “Solidarietà e vicinanza all’agente faunistico bersagliato da un volantino offensivo”

Massima solidarietà e vicinanza all’agente faunistico ambientale vittima di un volantino offensivo affisso presso il Parco naturale Monte San Giorgio a Piossasco (TO). A lui va un grande ringraziamento per il lavoro svolto, in questi anni, a difesa dell’ambiente e della biodiversità.

Questo grave episodio dimostra, ancora una volta, l’assoluta necessità di incrementare i fondi per l’assunzione di agenti faunistico venatori in forza nelle Province e Città metropolitane, un compito che spetta in prima battuta alla Regione Piemonte.

Da anni chiediamo alla Giunta Cirio di aumentare le risorse per le assunzioni di personale ed invece assistiamo alla decrescita del numero di agenti. Gesti come questo ci ricordano l’importanza di queste figure e del loro ruolo a difesa della fauna ed in contrasto al bracconaggio ed a pratiche di caccia scorrette. Altrimenti ogni pensionamento continuerà a rappresentare una “festa” per certi personaggi. E non possiamo permettercelo.