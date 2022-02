Tamponi rapidi antigenici Covid-19 all’hub di Bussoleno

Croce Rossa Italiana mette a disposizione un nuovo servizio per la cittadinanza erogando i tamponi rapidi antigenici COVID-19 presso il Polo Logistico Valle di Susa, a Bussoleno. Le somme raccolte grazie all’erogazione di questo servizio verranno reinvestite nelle attività di inclusione sociale che la Croce Rossa svolge quotidianamente in Valle di Susa.

Al momento sono state attivate le seguenti date:

SABATO 12 FEBBRAIO

DOMENICA 13 FEBBRAIO

dalle ore 16.00 alle ore 21.00

Prenotazione obbligatoria su piattaforma > https://croce-rossa-italiana-susa.reservio.com

Il servizio viene erogato alle seguenti tariffe:

15,00 € – ADULTI

8,00 € – UNDER 18

GRATIS -UNDER 5

La presentazione del documento di identità è requisito indispensabile per l’effettuazione del tampone.

La mancata esibizione del documento di identità è ostativa alla effettuazione del servizio.

L’esito del tampone sarà registrato sulla piattaforma COVID-19 di Regione Piemonte, valido ai fini del rilascio del GreenPass.

N.B.: la struttura NON è al momento convenzionata per i tamponi gratuiti scolastici e di fine quarantena.