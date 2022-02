Sospetta violazione dell’isolamento Covid-19, Dusan Vlahovic segnalato alla Procura

“Non risulta alcuna istanza di trasferimento di luogo isolamento del caso positivo, come prevede la nota del Ministero della Salute. Non è pervenuta né da parte di Vlahovic né da qualcuno in sua rappresentanza. L’Asl Toscana centro ha quindi dovuto informare l’attività giudiziaria. È l’iter da seguire in caso di sospetta violazione dell’isolamento domiciliare e spostamento non autorizzato”.

Lo ha detto l’Assessore toscano alla Salute, Simone Bezzini, in occasione di un’interrogazione in Consiglio regionale, intervenendo sulla presunta violazione dell’isolamento del neo acquisto della Juventus, Dusan Vlahovic.

“La vicenda – spiega Bezzini – non è seguita direttamente dalla Regione ma dalla Asl Toscana centro che, avendo appreso dai media la notizia della presenza di Vlahovic a Torino in un periodo in cui causa positività avrebbe dovuto essere in isolamento, ha effettuato delle verifiche per comprendere se fossero arrivate delle istanze per richiedere il trasferimento di luogo dove effettuare l’isolamento. Tali verifiche hanno fatto rilevare che non sembrerebbero essere arrivate all’Asl istanze di questa natura”.