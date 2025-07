Aveva tentato di investire e accoltellare l’ex moglie a Soriso, nel novarese: condannato a 8 anni

NOVARA – Gargo Thiam, il 53enne novarese che a settembre dell’anno scorso aveva investito e accoltellato a Soriso l’ex moglie, è stato condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere. L’uomo era accusato di tentato omicidio perché con l’auto aveva colpito la donna con cui era stato sposato, mentre era in compagnia del figlio di 7 anni; i due si stavano dirigendo a scuola. Dopo l’investimento era sceso dalla vettura con in mano un coltello e aveva colpito la donna, prima di essere fermato da alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere vicino. La ferita era stata trasportata e curata in ospedale, guarendo nelle settimane successive, il bambino aveva riportato ferite superficiali.

Se sei vittima di violenza, non sei sola.

Chiama il 1522, il numero gratuito e attivo 24 ore su 24 per le vittime di violenza e stalking. Puoi parlare con operatrici specializzate in totale riservatezza, anche in più lingue.

Chiedere aiuto è un atto di coraggio: esistono centri antiviolenza, servizi di ascolto e persone pronte a supportarti.

